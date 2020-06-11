Визит главы МИД Ирана в Россию может состояться 16 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Россию может состояться 16 июня. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На 16 июня прорабатывается визит в РФ главы внешнеполитического ведомства Ирана, прорабатываются переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым", - сказала дипломат, добавив, что более подробная информация о предстоящих переговорах "будет дана чуть позже, когда вся логистика будет согласована".

Последний раз глава МИД Ирана посещал Россию в декабре 2019 года. В этом году Лавров и Зариф не раз проводили телефонные разговоры.