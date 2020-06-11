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Лавров нанесет первый после пандемии зарубежный визит

Глава МИД России посетит Сербию 18 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров нанесет первый после вынужденной из-за пандемии паузы визит за рубеж 18 июня в Сербию. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"18 июня состоится рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Республику Сербия, - отметила она. - Это будет первый зарубежный визит министра после вынужденной паузы, вызванной пандемией нового коронавируса".

Официальный представитель дипведомства сообщила, что в ходе визита запланирована встреча с президентом Сербии Александаром Вучичем и пройдут переговоры с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

"Предполагается углубленно обсудить вопросы российско-сербского политического и экономического взаимодействия, обменяться мнениями о ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам", - добавила Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербияВучич, АлександарЗахарова, Мария Владимировна
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