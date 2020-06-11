Развожаев оформил прикрепление к избирательному участку в Севастополе в преддверии 1 июля

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в четверг оформил прикрепление к избирательному участку для голосования по поправкам к конституции 1 июля.

"Те, кто здесь находятся и не имеют постоянной прописки в городе, могут через МФЦ прикрепиться. У меня сейчас в Севастополе временная регистрация, поэтому я сегодня воспользовался таким случаем и прошел эту процедуру. Она достаточно легкая и быстрая, специалисты консультируют", - рассказал Развожаев журналистам после регистрации на новом избирательном участке. Он уточнил, что придет голосовать на один из участков в центре города.

Развожаев подчеркнул, что голосование по вопросу о поправках в конституцию РФ - "это важнейшее событие". "Я уже неоднократно говорил, что этим поправкам необходимо обеспечить максимальную поддержку. Там отражены ключевые вещи с точки зрения социальной политики, в эпоху коронавируса мы убедились, как это важно - иметь четкие социальные гарантии, гарантии фиксированной заработной платы, социальной поддержки. И для Севастополя это, конечно же, и вопрос территориальной защиты, безопасности наших границ, нашего статуса в составе Российской Федерации", - отметил глава города.

Он добавил, что на участках будет обеспечено максимально возможное соблюдение противоэпидемических мер. "Всех севастопольцев еще раз призываю не бояться за то, что на участках можно будет каким-то образом получить инфекцию, этого допущено не будет. Предприняты самые жесткие меры контроля, и все будет сделано удобно. <…> Будет и дистанционное голосование, человек может [проголосовать на дому], объяснив причину", - сообщил глава города.

По данным Севизбиркома, в городе будет действовать 180 избирательных участков, также будут сформированы участки в медучреждениях и на кораблях Черноморского флота, находящихся в плавании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования.