Замглавы МИД РФ обсудил с представителем Госдепа урегулирование в Сирии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпосланник госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри обсудили в четверг по телефону политическое урегулирование в арабской республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждалась ситуация "на земле", включая задачи обеспечения стабилизации в Идлибе, Заевфратье и на юге страны", - проинформировали в дипведомстве.

"Были подробно рассмотрены вопросы продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, предусматривающей приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР", - отметили в МИД.