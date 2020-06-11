В сентябре пройдут прямые выборы глав 18 регионов и заксобраний 11 субъектов РФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прямые выборы глав регионов пройдут в единый день голосования 13 сентября в России в 18 регионах, также в 11 субъектах пройдут выборы депутатов законодательных собраний. Соответствующее пояснение опубликовал в четверг ЦИК РФ.

"13 сентября 2020 года в РФ в ходе единого дня голосования пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы высших должностных лиц 18 субъектов РФ и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 11 субъектах РФ", - отмечается в заявлении на сайте Центризбиркома.

Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

По данным ЦИК, 10 июня были назначены выборы глав 11 регионов - Республики Коми, Камчатского и Краснодарского краев, Архангельской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Пензенской и Ростовской областей, города Севастополя и Еврейской автономной области. Также назначены выборы в региональные парламенты Коми, Белгородской, Костромской, Курганской, Магаданской и Рязанской областей, уточнили в комиссии.

По предварительным данным, в единый день голосования выборы разного уровня пройдут в 53 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов.