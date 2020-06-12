Посол России в Колумбии поздравил соотечественников с Днем России

БОГОТА, 12 июня. /ТАСС/. Посол России в Колумбии Сергей Кошкин поздравил всех соотечественников с приближающимся Днем России. Соответствующее обращение было опубликовано в четверг на сайте дипмиссии.

"Поздравляю всех с Днем России и желаю здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо нашей Родины!", - заявил Кошкин.

По словам посла, праздник, отмечаемый 12 июня, является "символом современной России, олицетворяет неразрывную связь народа и его Отечества, общую ответственность за настоящее и будущее страны, стремление каждого гражданина внести свой вклад в ее развитие и процветание".

Помимо поздравления, на сайте были опубликованы рисунки детей сотрудников посольства, посвященные празднику.

День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.