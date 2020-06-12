Постпред РФ: правила обращения с данными не позволяют МАГАТЭ попасть на иранские объекты

ТАСС, 12 июня. Отсутствие у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) четких правил использования информации, получаемой из третьих стран, является одной из основных причин недопуска его экспертов на два иранских объекта, где подозревается наличие незадекларированных ядерных материалов. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Проблемы с доступом инспекторов МАГАТЭ к двум площадкам в Иране, где 20 лет назад, возможно, велась незаявленная ядерная деятельность, во многом объясняются отсутствием в МАГАТЭ четких правил обращения с иностранной разведывательной информацией", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что российская сторона давно предлагает разработать такие правила.

5 июня западные информационные агентства распространили доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране. Согласно сообщению агентства France Presse (AFP), запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года. В агентстве также выразили "глубокую обеспокоенность" тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, где могут находиться незаявленные ядерные материалы. Как указывает агентство Reuters, в докладе содержится призыв к Ирану "немедленно начать сотрудничать с МАГАТЭ в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам".