Посол России в Японии поздравил всех соотечественников с Днем России

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Посольство РФ благодарит проживающих в Японии россиян за большой вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом в пятницу в поздравительном видео, опубликованном по случаю Дня России, заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Хотел бы выразить искреннюю признательность тем многим и многим россиянам, находящимся в Японии, за их ценнейший вклад в расширение экономических, гуманитарных, образовательных и культурных обменов с этой важной для нас соседней страной, популяризацию здесь русского языка, консолидацию российской диаспоры", - отметил он. Галузин также выразил глубокую благодарность тем российским гражданам, проживающим в Японии, которые протянули руку помощи и дружбы соотечественникам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии и не имевшим возможности своевременно вернуться в Россию.

Михаил Галузин поздравил всех соотечественников с Днем России и подчеркнул, что эта знаменательная дата все была и остается "исключительно важным поводом для того, чтобы обратить свои мысли к многовековой истории" России, "с гордостью вспомнить выдающиеся достижения" российского народа. "В нынешнем 2020 году мы с особым душевным подъемом отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, воздаем долг памяти всем тем, кто сражался на фронтах, кто пал на полях жестоких битв", - заявил он, подчеркнув, что именно благодаря этим людям Россия внесла решающий вклад в "разгром германского фашизма и освобождение Европы от нацистского варварства".

В Японии в связи с ситуацией с коронавирусом праздничные мероприятия по случаю Дня России пройдут в онлайн-формате. Как сообщили в посольстве РФ в Токио, будет организован танцевальный флэшмоб с участием сотрудников диппредставительства. Также запланирован концерт с участием учащихся школы им. Героя Советского Союза Рихарда Зорге при посольстве России и конкурс детских рисунков на асфальте. Информация об этих мероприятиях будет выкладываться на специально созданном сайте и в соцсетях посольства, все сообщения продублируют на японском языке.