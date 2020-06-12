Посольство РФ: антироссийские заявления Госдепа по Сирии отравляют двусторонние отношения

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Антироссийские высказывания по Сирии и распространение дезинформации сотрудниками Госдепартамента США отравляют российско-американские отношения. Об этом заявило в пятницу посольство РФ в Вашингтоне.

"Обратили внимание на очередные антироссийские высказывания [помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока] Дэвида Шенкера в ходе выступления 11 июня в Институте Хадсона. На этот раз он утверждал, что наша страна якобы помогает Дамаску совершать геноцид сирийского населения, а также намерена открыть военную базу в Ливии", - отметили в диппредставительстве.

"Вызывает сожаление, что высокопоставленные представители администрации [США] занимаются распространением фейков, тем самым отравляя российско-американские отношения", - подчеркнули в посольстве.

11 июня Шенкер утверждал, что Россия якобы утрачивает роль на Ближнем Востоке, но своим присутствием в Сирии изменила ход войны и помогла президенту Башару Асаду учинить геноцид в этой стране. Кроме того, он допустил, что Москва рассматривает возможность создания базы в Ливии. Представитель Госдепартамента никаких доказательств в подтверждение своих слов не привел. 4 июня Шенкер заявил, что РФ "должна уйти из региона". В ответ в российском посольстве напомнили, что США, в отличие от России, в Сирию никто не приглашал.