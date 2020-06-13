Врио главы Еврейской автономной области подал документы для участия в выборах губернатора

ТАСС, 13 июня. Избирательная комиссия Еврейской автономной области (ЕАО) в субботу приняла документы врио главы региона Ростислава Гольдштейна, необходимые для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора автономии. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЕАО.

"Это, несомненно, волнительный шаг для меня. Скажу честно: уровень ответственности очень высокий, поэтому решение было непростым. Но меня поддержали семья, друзья, моя команда", - приводятся в сообщении слова Гольдштейна.

Президент РФ Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с поста губернатора Еврейской АО и назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Гольдштейн до этого являлся членом Совета Федерации, представителем от правительства ЕАО.

Ранее на этой неделе президиум генсовета "Единой России" поддержал кандидатуру Гольдштейна на пост губернатора ЕАО, выборы которого пройдут 13 сентября, в единый день голосования.