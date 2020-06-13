ЛДПР выдвинет на выборы губернатора Севастополя вице-спикера заксобрания Журавлева

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Члены ЛДПР в Севастополе приняли решение выдвинуть на выборы губернатора вице-спикера Законодательного собрания города Илью Журавлева. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Севастопольского городского отделения партии.

"Сегодня, 13 июня, в ходе XIV-й внеочередной конференции Севастопольского городского отделения ЛДПР координатор отделения, вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев был выдвинут кандидатом от партии ЛДПР на выборах губернатора Севастополя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участники партийной конференции также утвердили предвыборные тезисы программы кандидата в губернаторы и официальную партийную символику, которая будет использоваться во время выборов.

Ранее "Единая Россия" выдвинула на выборы губернатора Севастополя Михаила Развожаева, "Справедливая Россия" - члена президиума центрального совета партии Александра Романовича, КПРФ - действующего депутата регионального парламента Романа Кияшко.

Заксобрание Севастополя назначило выборы губернатора на единый день голосования - 13 сентября. Согласно данным регионального избиркома, баллотироваться на выборах губернатора в Севастополе могут только представители партий. Для участия в выборах они должны, в частности, собрать определенное число подписей депутатов, входящих в советы муниципальных образований.