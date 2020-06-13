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Посол России в Вашингтоне не видит никаких позитивных сигналов от США по СНВ-3

Соглашению остается жить несколько месяцев, считает Анатолий Антонов

ТАСС, 13 июня. Никаких позитивных сигналов от США по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) нет, соглашению остается жить несколько месяцев. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, в Москве хотят определить, в каком направлении Соединенные Штаты собираются двигаться в области стратегической безопасности. "Мы видим, что архитектуры безопасности сегодня практически нет. Есть ДСНВ, жить которому остается несколько месяцев, - указал дипломат. - Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов по этому вопросу я не просматриваю".

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СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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