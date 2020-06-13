Эксперт уверен, что протесты в США не снизят шанс Трампа на победу на выборах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание на предстоящих в ноябре выборах не снизятся из-за протестов, вспыхнувших в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), беспорядки, напротив, ведут к мобилизации его электората. Такое мнение в субботу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Протесты не гарантируют проигрыш Дональда Трампа, поскольку он держит свой электорат, - сказал собеседник агентства. - Напротив, эти протесты усиливают общий раскол американского общества по культурно-ценностному признаку. Демократическая партия на волне этих протестов существенно сдвигается влево".

Эксперт также обратил внимание на то, что именно идеи ранее отказавшегося от дальнешей борьбы за выдвижение кандидатом на президентских выборах от Демократической партии США сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, несмотря на его проигрыш на праймериз, становятся преобладающими среди его однопартийцев. "Демократы-центристы, такие, как спикер Палаты представителей Ненси Пелоси и бывший вице-президент США Джозеф Байден вынуждены адаптироваться к этому и тоже склоняться в левую сторону, - пояснил он. - Большая часть республиканцев держится Трампа. Они продолжают его поддерживать и смотрят на все происходящее в демократическом лагере с огромной неприязнью и неприкрытой враждой".

По словам аналитика, протесты олицетворяют тревоги избирателей американского лидера, что у них "воруют страну", а также навязывают им политику мультикультурализма. Сторонники републиканцев с негодованием смотрят на бездействие демократических губернаторов, а сама республиканская партия на фоне этих настроений будет становиться еще более правоконсервативной. Дальнейшая поляризация американского общества, по мнению специалиста, продолжится вне зависимости от исхода президентских выборов, поскольку "ни одна из сторон не признает поражения и будет считать победителя нелегимтимным президентом".

"США будут находиться в состоянии внутриполитического ступора ближайшие несколько лет, что будет весьма негативно сказываться на внешней политике Вашингтона, - предположил Суслов. - Это значит, что во внешней политике станут еще более приоритетными те направления, по которым есть межпартийное согласие - сдерживание России и восприятие ее, как врага, сдерживание Китая и восприятие его, как противника номер один".

Новая сегрегация

Как отметил Суслов, беспорядки и вызванная ими кампания по сносу памятников военачальникам Конфедеративных Штатов Америки и переименованию улиц в городах США приведут к слому принципов, на которых базировалось национальное согласие в США по вопросам гражданской войны и расовой сегрегации.

"Никакой реальной интеграции афроамериканского населения через протесты и реакцию на эти протесты со стороны белых представителей демократического истеблишмента через переименование улиц, снос памятников и массовое коленопреклонение не произойдет, - отметил эксперт. - Напротив, это приведет к еще большему отчуждению афроамериканского населения, поскольку оно с еще большей решимостью будет требовать для себя особого положения, привилегий и прав вместо того, чтобы интегрироваться в общеамериканское общество. Усилится раскол и реальная культурно-ценностная де-факто сегрегация американского общества, нежели чем произойдет его сплочение".

Суслов констатировал, что после окончания гражданской войны и по мере расширения прав чернокожего населения США, для того, чтобы компенсировать недовольство белых жителей южных штатов, "многие из которых продолжают придерживаться расистских взглядов", американцы пришли к консенсусу, что героями страны являются военачальники обеих сторон. Кроме того, при обсуждении сути гражданской войны акцент смещается с проблемы рабства на различие прав штатов, указал он.

"Этот компромисс работал 150 лет, сейчас он ломается и в результате стоит ожидать серьезных протестов, выступлений и со стороны белого населения американского юга", - резюмировал Суслов.