"Справедливая Россия" выдвинула кандидатом в губернаторы Поморья депутата Ирину Чиркову

ТАСС, 13 июня. Архангельское региональное отделение партии "Справедливая Россия" (РО СР) выдвинуло кандидатом в губернаторы депутата, руководителя фракции партии в Архангельском областном собрании депутатов Ирину Чиркову. Об этом сообщило в субботу на своем официальном сайте региональное отделение "Справедливой России".

"Сегодня (13 июня) делегаты конференции регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Архангельской области избрали кандидатом в губернаторы Поморья председателя РО СР в Архангельской области, руководителя фракции СР в Архангельском областном Собрании депутатов VII созыва, депутата Государственной думы ФС РФ VI созыва Ирину Чиркову", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Чиркову в ходе тайного голосования по вопросу о выдвижении кандидата в губернаторы делегаты конференции избрали единогласно.

Чиркова, поблагодарив за оказанное доверие, отметив, что не боится политической борьбы. "Я признательна всем за поддержку и доверие, на выборы мы идем, чтобы победить, понимаю, что ждет непростая борьба. Меня это не пугает, со своим поморским характером, большим опытом и мощнейшей поддержкой граждан, которую ощущаю каждый день, ничего не боюсь. Уверена, что у нас все получится, и после выборов нам удастся наладить жизнь в Поморье, разобраться с насущными проблемными вопросами, наладить эффективную, открытую, ответственную и честную систему власти", - приводятся в сообщении слова Чирковой.

Ирина Чиркова - коренная поморка, по образованию журналист и юрист. Избиралась депутатом Архангельского областного Собрания депутатов (2009-2011 годы), депутатом Государственной думы ФС РФ (2011-2016 годы), депутатом Архангельской городской Думы (2017-2018 годы). 9 сентября 2018 года избрана депутатом Архангельского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу, осуществляет свои полномочия на профессиональной постоянной основе.