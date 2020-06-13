Эксперт: пандемия создает окно возможностей для России по улучшению позиций в мире

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эпидемия коронавируса создает для России возможности для повышения роли на международной арене в условиях ослабления глобальных центров силы. Такое мнение в субботу в разговоре с ТАСС высказал председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Мне кажется, сейчас для России в связи с пандемией открывается новое окно возможностей при выстраивании нового мира, - сказал Быстрицкий. - В условиях абсолютного исчезновения какого-то мирового лидерства, в условиях возрастающей угрозы конфронтации между США и Китаем открываются возможности создавать новые союзы".

По слова аналитика, кризис, вызванный пандемией, и повышение уровня непредсказуемости в международных отношениях усилили тенденцию на формирование союзов на международной арене.

"Москва всегда очень последовательно выступает в международных делах, отстаивая принципы суверенитета и международное право. В этом плане у России выигрышная позиция", - считает он.

Эксперт обратил внимание, что Москва выступает за активизацию международной коммуникации в вопросах борьбы с пандемией.

"Интересно посмотреть, какие страны будут готовы сделать свои вакцины общедоступными, как гуманитарный акт. Очевидно, что при этом надо соблюдать интересы разработчиков, которые вкладывают в создание лекарства большие деньги, - отметил он. - Но это ничуть не мешает создать какие-то фонды для того, чтобы сделать лекарство доступным. Это как раз одно из направлений, где Россия проявляет инициативу".

Аналитик отметил, что ослабление позиций США, вызванное уровнем распространения коронавируса и протестами, несет плюсы и минусы для России. В качестве преимущества Быстрицкий выделил то, что страны Европы в условиях ослабления США станут, не исключено, искать новые направления международного сотрудничества.

"Мы видим по истории с "Северным потоком - 2", что европейцы хотят смело перешагнуть прошлое и выйти на новый уровень взаимодействия с Россией", - считает он. С другой стороны ухудшение ситуации в США несет риски для всего мира: "Возможно, у мирового сообщества появится вызов - спасти США, - думает Быстрицкий. - Потому что крах этой страны был глобальной бедой в финансовых и других отношениях".