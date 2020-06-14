Захарова рассказала, как российская сторона ведет себя на жестких переговорах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу в интервью писателю Сергею Минаеву рассказала об особенностях подготовки встреч с иностранными коллегами и жестких, эмоциональных переговорах.

В ходе беседы, которая прошла в формате прямого эфира в Instagram, дипломат поделилась, что во время подготовки переговоров стороны обмениваются темами, которые хотели бы обсудить. В начале встречи делегации излагают свои тезисы по блокам и затем начинается обсуждение острых тем.

"Бывают очень жесткие переговоры, когда ты сидишь с замиранием сердца и понимаешь, что сейчас все взорвется от эмоций, - призналась Захарова. - Но это эмоции не по тональности, а по накалу аргументаций, риторике".

Отвечая на вопрос, бывало ли такое, чтобы главы делегаций вставали из-за стола переговоров и хлопали дверью, официальный представитель российского дипведомства отметила, что при ней такого не было.

"Была один раз новость, которая шла с заголовком "Виталий Чуркин покинул зал ООН и громко хлопнул дверью", - вспомнила Захарова. - Но все было не так: он вышел, чтобы совершить звонок, а затем вернулся в зал".