Эксперт считает, что проведение парада покажет сплоченность России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Парад Победы на Красной площади 24 июня продемонстрирует миру сплоченность и единение России и может дать сигнал к улучшению глобального диалога. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Парад и сейчас может стать возможностью для диалога вне зависимости от присутствия или отсутствия того или иного лидера. В символическом плане Россия демонстрирует внутреннюю сплоченность, а для сегодняшней международной жизни сплоченность страны играет необычайно важную роль", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что празднование юбилея Победы может стать хорошим поводом к началу дискуссии по глобальным вопросам между главами государств по инициативе России.

Он привел в пример текущие события в Соединенных Штатах, где продолжаются протесты и беспорядки, вспыхнувшие после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению Быстрицкого, социальный конфликт в США ослабляет позиции Вашингтона на мировой арене. "Проявление сплоченности и целостности страны является важным шагом в любом диалоге. Понятно, что есть с кем разговаривать", - заключил аналитик.

Значимый символ

"Значение парада велико, потому что Россия готова праздновать [Победу в Великой отечественной войне] и готова этот парад проводить. Это самое главное", - сказал аналитик. По его словам, в ситуации с пандемией коронавируса присутствие зарубежных гостей на мероприятии является важным элементом, но далеко не определяющим. "Я бы не утверждал, что значение парада пропорционально количеству гостей. Это совершенно не так", - отметил Быстрицкий.

Он указал, что тема празднования 75-летия Великой Победы прочно закрепилась в повестке мировых СМИ и к торжествам, которые пройдут 24 июня в Москве, будет приковано большое внимание международной общественности. "Этот парад является символическим жестом. Мы здесь говорим на языке символов, что очень характерно и свойственно мировой политике. В этом смысле сам по себе парад является куда более значимым символом, чем все остальное", - пояснил собеседник агентства.

О параде

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. 26 мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы состоится 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Как заявил 11 июня глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия подтвердила, что все ранее разосланные приглашения на парад Победы в Москве остаются в силе, 12 лидеров уже выразили готовность участвовать в мероприятии. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указал, что окончательного списка зарубежных лидеров - гостей парада Победы пока нет.