Лавров и глава МИД Ирана обсудят 16 июня ядерную сделку и ситуацию в регионе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудят во вторник в Москве Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), ситуацию в регионе и двусторонние отношения. Об этом сообщил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"[В центре внимания переговоров будут] двусторонние отношения, СВПД и региональная обстановка", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.