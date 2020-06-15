Мединский объяснил, почему Парад Победы в 1945 году принимал Жуков, а не Сталин

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Верховный главнокомандующий, маршал СССР Иосиф Сталин не принял Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года, так как не был кавалеристом. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский на брифинге в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО).

"По традиции, один военачальник парад принимает, другой им командует. Принимал парад маршал Жуков, а командовал - маршал Рокоссовский. Они оба кавалеристы, еще с Первой мировой войны, оба - Георгиевские кавалеры, блестяще державшиеся в седле <...> Много легенд вокруг того, почему парад не принимал Сталин как верховный главнокомандующий, но никаких теорий заговора здесь нет <....> Сталин был немолод, неуверенно держался в седле, поэтому пригласил Жукова и сказал, что он помоложе и как кавалерист будет принимать парад", - рассказал Мединский.

Помощник президента также пояснил, почему на том параде не было пронесено Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом Мелитоном Кантария, Михаилом Егоровым и Алексеем Берестом. "Предполагалось, что пронесут и знаменитое Знамя Победы, его специально доставили отдельным самолетом в Москву за несколько дней до парада, и идея была в том, что Егоров, Кантария и Берест его пронесут. Но не получилось, со строевым шагом у них было совсем тяжело, а один из знаменосцев был ранен пять раз и страшно хромал. Тогда этому не придавали такого сакрального значения, это было одно из многочисленных знамен, водруженных над Рейхстагом. Оно впервые появится на параде в 1965 году, 20 лет спустя, его пронесут Егоров и Кантария, уже будучи ветеранами", - подчеркнул Мединский.

Еще одной легендой стало участие в параде Джульбарса - собаки минно-розыскной службы, которую якобы несли на личной шинели Сталина. "Это очень красивая история. Джульбарс - одна из самых прославленных служебных овчарок Красной армией, которая спасла тысячи жизней, 7,5 тыс. мин было обнаружено Джульбарсом и разминировано нашими саперами <...> История романтичная, но не соответствующая действительности: Джульбарс участия в параде не принимал, он был очень больной и раненый, но два батальона кинологов были на самом деле", - добавил Мединский.

"Одеяло Победы"

По его словам, Советский Союз не пытался присвоить себе единоличной заслуги в разгром фашизма и отмечал вклад союзников в борьбе с гитлеровской Германией и ее союзниками. Это проявилось и в ходе парада в 1945 году.

"Парад 24 июня 1945 года - это, действительно, триумф, апогей и вершина могущества нашей страны. На трибунах были депутаты, партийное и советское руководство, ученые, журналисты, писатели, деятели культуры, послы всех иностранных государств и делегации наших союзников. Кстати сказать, мы не тянули "одеяло Победы" на себя. Жуков, приветствуя у стен Мавзолея участников парада, отдельно подчеркнул, что эта Победа достигнута общими усилиями Советского Союза и наших союзников - США и Великобритании", - сказал Мединский.

По его словам, акция "Бессмертный полк" воссоздает настроение, которое было у участников и зрителей парада победителей. "Парад 1945 года - это парад бессмертия, солдаты, прошедшие войну, ушли в вечность. То, что сейчас родилась традиция проведения "Бессмертного полка", невероятно перекликается идейно и духовно с тем настроением, которое было в Москве тогда. И давайте 24 июня 2020 года все вместе поклонимся этой памяти", - призвал помощник главы государства.