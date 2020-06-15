Лавров 17 мая проведет видеоконференцию с главами МИД АСЕАН по борьбе с пандемией

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июня проведет в формате видеоконференции специальное совещание с главами МИД стран АСЕАН по вопросам реагирования на вызовы пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства.

"Дискуссию предполагается сфокусировать на продвижении российско-асеановского стратегического партнерства, разработке совместных мер противодействия пандемии и минимизации ее социально-экономических последствий. Имеется в виду также рассмотреть актуальные задачи углубления практического взаимодействия с "десяткой" [стран АСЕАН] в области политики и безопасности, высокотехнологических и инновационных отраслях, включая информационно-коммуникационные технологии", - информировали в МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, особое внимание будет уделено повышению роли "асеаноцентричных механизмов", в том числе Восточноазиатского саммита.

"Предстоит обсудить влияние кризисной ситуации на процесс формирования архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также тот вклад, который может внести реализация российских инициатив по наращиванию регионального потенциала реагирования на инфекционные заболевания в создание коллективной системы взаимодействия", - добавили в министерстве.