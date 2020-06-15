Семь человек подали документы для участия в выборах главы Костромской области

КОСТРОМА, 15 июня. /ТАСС/. Документы в Избирательную комиссию Костромской области для участия в выборах губернатора региона, которые состоятся 13 сентября, подали семь человек. Об этом ТАСС сообщили в Избиркоме области.

Действующий глава региона Сергей Ситников выдвинут партией "Единая Россия", замдиректора охранного предприятия Владимир Безрук - региональным отделением "Казачьей партии Российской Федерации", "Справедливая Россия" выдвинула депутата Костромской областной думы Александра Плюснина, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" выдвинут пенсионер Георгий Тащиев, "Партия прогресса" выдвинула инженера региональной Кадастровой палаты Татьяну Торопыгину, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Свинцова Руслан Федоров выдвинут региональным отделением партии ЛДПР, "Демократическая партия России" выдвинула учителя начальных классов Алексея Уткина.

Подать документы в Избирком о намерении участвовать в выборах нужно не позднее 30 июня. После этого претенденты должны пройти "муниципальный фильтр" - заручиться поддержкой депутатов представительных органов муниципальных образований или глав, избранных на муниципальных выборах, в не менее чем 22 районах и городских округах области.

Костромская областная дума 10 июня назначила дату выборов губернатора и регионального заксобрания, выборы состоятся 13 сентября.