Крашенинников ожидает высокий интерес к голосованию по поправкам к конституции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что интерес россиян к голосованию по поправкам к Конституции РФ будет высоким. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"Кроме того, есть коронавирус как болезнь, а есть как страх у нас в головах, есть люди, которые не верят в его существование. Но с учетом того, что болезнь ослабевает, все это видят, и карантинные меры уже другие, думаю, что интерес к голосованию будет высокий", - отметил Крашенинников изданию.

Он также выразил надежду, что страх перед коронавирусом постепенно спадет, а принятые Роспотребнадзором и ЦИК меры, в том числе возможность проголосовать в течение недели с 25 июня по 1 июля, позволят гражданам реализовать свое избирательное право в удобное для них время.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса голосование было перенесено. После совещания с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.