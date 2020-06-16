МИД России представил виртуальную выставку к 75-летию дипотношений с Эквадором

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России представило на своем сайте виртуальную выставку документов и фотографий, приуроченную к 75-летию установления дипломатических отношений с Эквадором. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Латиноамериканском департаменте российского дипведомства.

"Считаем глубоко символичным, что юбилей двусторонних дипломатических отношений совпадает с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Отмечаем неизменную поддержку Эквадором российской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма. Наши страны солидарны в понимании неприемлемости попыток фальсификации истории Второй мировой войны, ревизии ее причин и итогов", - отметили в министерстве.

В МИД РФ напомнили, что история российско-эквадорских дипотношений началась, когда поверенный в делах СССР в Мексике Василий Якубовский направил ответную ноту послу Эквадора в Мексике Модесто Ларреа Хихону об установлении дипломатических и консульских отношений между СССР и Республикой Эквадор. "Этому предшествовала телеграмма президента Республики Эквадор Хосе Мария Веласко Ибарры председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину от 10 мая 1945 года, в которой он поздравил Советскую армию с блестящей победой над фашистской Германией", - добавили в дипведомстве.

На Смоленской площади отмечают, что за прошедшие десятилетия Россия и Эквадор достигли дружественных равноправных межгосударственных отношений. "Эквадор является важным партнером России в Латинской Америке. Между двумя странами поддерживается конструктивный политический диалог, взаимодействие на различных многосторонних площадках, в основе которого - близость позиций по ключевым вопросам международной повестки дня", - указали в профильном департаменте.

В министерстве также обратили внимание на динамично развивающееся сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах. "Реализуются проекты научно-технической и культурно-гуманитарной направленности. Ежегодно более 100 эквадорских студентов поступают в российские учебные заведения в рамках предоставленных из бюджета Российской Федерации государственных стипендий. Налажены тесные межвузовские связи", - подчеркнули в МИД России.