Лавров: Россия не станет оценивать решение о частичном выводе контингента США из ФРГ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Москва не намерена давать оценки решению Соединенных Штатов о сокращении численности своего воинского контингента на территории Германии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в формате онлайн министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается отношений между Соединенными Штатами и Германией, мы не хотим высказывать каких-то собственных оценок. Дискуссию на этот счет, включая тему частичного вывода американских военнослужащих из федеративной республики, мы наблюдаем, высказываются немецкие официальные лица, идет обсуждение в парламенте Германии. Это тема, которую я комментировать даже не хотел бы", - сказал Лавров.

"Скажу лишь только, что мы за возобновление нормального диалога со всеми странами, которые входят в Североатлантический альянс по военной линии для того, чтобы в комплексе, в совокупности рассматривать всю проблематику, связанную с обеспечением военно-политической безопасности на европейском континенте, в Евроатлантике в более широком контексте, на основе объективного анализа, на основе объективной оценки тех рисков и угроз, которые здесь существуют", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что российские предложения о снижении напряженности на линии соприкосновения России и НАТО хорошо известны. "Они передавались и Соединенным Штатам, и Североатлантическому альянсу как организации, конкретных ответов на них мы пока не получили. Они остаются на столе, и когда натовцы созреют, мы будем готовы к конкретным шагам по деэскалации, как сейчас принято говорить", - заключил глава МИД РФ.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены сократить численность своего военного контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Германия не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. В настоящее время в Германии на постоянной основе размещены 52 тыс. военных США.