Кадыров назвал выдумкой публикации о якобы готовящемся убийстве в Грузии по его заданию

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумкой сообщения грузинских официальных лиц и СМИ о готовящемся убийстве журналиста в Грузии якобы по его заданию. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

Ранее гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия на специальном брифинге заявил, что на журналиста этого же ТВ Георгия Габунию готовилось покушение по заданию лидера Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, в рамках этого дела Служба госбезопасности Грузии в субботу арестовала гражданина России, уроженца Ингушетии Васамбека Бокова. Как заявил спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, спецслужбы Грузии, арестовав гражданина РФ, предотвратили преступление против "безопасности общества, СМИ и журналиста".

"Утверждается, что на него (журналиста) готовилось покушение, заказанное властями Чеченской Республики. На самом деле мне совершенно не интересны басни от обиженных судьбой людей", - написал Кадыров.

При этом глава Чечни отметил, что не забыл нанесенное грузинским журналистом оскорбление и вновь призвал его извиниться. "Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом", - сообщил глава Чечни.

В СГБ ранее подтвердили арест гражданина РФ, назвав лишь его инициалы - В. Б. По официальной версии, россиянин задержан в рамках уголовного дела о подготовке заказного убийства, однако ему вменяют преступление, связанное с приобретением и использованием поддельных документов.

Габуния стал известен широкой общественности после того, как в июле 2019 года будучи сотрудником телеканала "Рустави 2" в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия.