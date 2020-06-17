Медведев: РФ призывает США к открытости в рамках исполнения Конвенции о запрете биооружия

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия призывает США к большей открытости в рамках исполнения положений Конвенции 1972 года о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом говорится в статье зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".

По его словам, Москва сохраняет приверженность Конвенции о запрещении биологического оружия и считает, что в настоящий момент это соглашение "нуждается в основательной доработке с учетом современных реалий". При этом, как отметил Медведев, проверить исполнение конвенции Вашингтоном сейчас не представляется возможным, так как США в 2001 году отказались принимать соответствующий протокол к этому документу и перестали разрешать у себя проверки.

"Сегодня Россия призывает к выполнению положений конвенции в полном объеме. Тем самым напоминая мировому сообществу о недопустимости использования биологического оружия. Надеюсь, в Вашингтоне услышат позицию нашей страны и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с государствами - участниками конвенции", - написал зампред СБ РФ.

Медведев выразил также уверенность, что "по окончании пандемии потребуется пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований". По его мнению, соответствующая работа возможна и на площадках ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и на региональных площадках, таких как ОДКБ и ШОС.

"Закрытые исследования были и будут - как для обеспечения государственной безопасности, так и в корпоративных интересах. Но нужны согласованные странами протоколы: как действовать при возникновении угрозы пандемии, о чем информировать партнеров по международному сообществу и ВОЗ. Тогда не будет бесконечных разборок по поводу того, кто был пресловутым нулевым пациентом, кто и что скрыл, что было сделано, а что нет", - уверен заместитель председателя СБ РФ.