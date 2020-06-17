Медведев назвал аморальным отказ снять санкции с наиболее пострадавших от пандемии стран

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал аморальной и безответственной блокировку в ООН странами Запада, Украиной и Грузией проекта резолюции о снятии санкций в условиях пандемии коронавируса. В статье для журнала " Россия в глобальной политике " он напомнил, что Москва выступила с инициативой принятия такой резолюции практически сразу после начала пандемии, чтобы облегчить наиболее пострадавшим государствам доступ к необходимой помощи.

"Нас сразу же обвинили в том, что мы преследуем какие-то собственные интересы, хотя в резолюции речь шла не о России, а о тех государствах, которые находятся в крайне тяжелом положении (например, о Венесуэле или Иране). США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия немедленно заблокировали в Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции. И это решение в период пандемии нельзя назвать иначе как аморальным и безответственным", - написал Медведев.

Он констатировал, что пока политическое сотрудничество стран в сфере борьбы с пандемией серьезно отстает от экспертного диалога, в котором участвует более 70 государств. "Политики могут записать себе в плюс только оперативное оказание гуманитарной помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам, что, конечно, немало. Но уверен, что сглаживание политических противоречий, мешающих полноценному международному диалогу, по крайней мере в период борьбы с пандемией, стимулировало бы межгосударственное сотрудничество и позволило бы сэкономить много времени и сил", - подчеркнул зампред СБ РФ.

В начале апреля Россия предложила принять резолюцию с мерами помощи странам в борьбе с пандемией коронавируса, в которой, в частности, предлагалось отказаться от торговых войн и применения принятых в обход СБ ООН односторонних санкций, "чтобы обеспечить срочный доступ к продовольствию и медикаментам, а также противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости". Украина, Грузия, Великобритания, США и страны ЕС выступили против предложенной резолюции.