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Лавров: РФ приветствует обсуждение военными Индии и КНР деэскалации на границе

Глава МИД уточнил, что повестка дня РИК не предполагает обсуждения вопросов, которые касаются двусторонних отношений той или иной страны с другой участницей этого формата

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Москва приветствует контакты Нью-Дели и Пекина по деэскалации напряженности на линии фактического контроля между Индией и Китаем, где произошли столкновения военнослужащих двух стран. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам специального совещания с главами МИД АСЕАН в формате видеоконференции.

"Уже было объявлено, что военные представители Индии и Китая вступили в контакт, они обсуждают ситуацию, обсуждают меры по ее деэскалации. Мы это приветствуем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Комментируя возможность обсуждения этой темы на видеоконференции министров иностранных дел России, Индии и Китая, намеченной на 22 июня, министр сообщил, что темы встречи уже согласованы. "Повестка дня РИК (формат Россия - Индия - Китай - прим. ТАСС) не предполагает обсуждения вопросов, которые касаются двусторонних отношений той или иной страны с другой участницей этого формата", - подчеркнул Лавров.

Китайские и индийские пограничники вступили в очередной конфликт на линии фактического контроля в Ладакхе в ночь на 16 июня. В результате столкновений погибли не менее 20 индийских военнослужащих. По информации индийских властей, китайская сторона потеряла до 35 человек ранеными и убитыми.

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон тогда получили ранения. Индия заявляла, что китайские военнослужащие препятствуют нормальному патрулированию вдоль разделяющей две страны линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин в свою очередь утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.

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Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияКитай
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