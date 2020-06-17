Мишустин назначил новых глав двух департаментов правительства

Песков: обвинения в адрес России в подготовке покушения на журналиста Габунию абсурдны

Ранее гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия на специальном брифинге заявил, что на журналиста этого же ТВ Георгия Габунию якобы готовилось покушение по заданию Кадырова

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