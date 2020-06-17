Мишустин назначил новых глав двух департаментов правительства

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении новых руководителей департамента документационного обеспечения и департамента обеспечения деятельности правительства РФ. Документы опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.
"Назначить Мирошникову Инну Анатольевну директором департамента документационного обеспечения правительства РФ", - говорится в документе.
Другим распоряжением на должность директора департамента обеспечения деятельности правительства был назначен Сергей Адамчук.