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Мишустин назначил новых глав двух департаментов правительства

Инна Мирошникова стала директором департамента документационного обеспечения правительства, а Сергей Адамчук - директором департамента обеспечения деятельности кабмина

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении новых руководителей департамента документационного обеспечения и департамента обеспечения деятельности правительства РФ. Документы опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Мирошникову Инну Анатольевну директором департамента документационного обеспечения правительства РФ", - говорится в документе.

Другим распоряжением на должность директора департамента обеспечения деятельности правительства был назначен Сергей Адамчук.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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