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Россия и АСЕАН намерены активизировать механизм взаимодействия военных медиков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия и представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились интенсифицировать работу совместного механизма сотрудничества военных медиков. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Россия - АСЕАН в видеоформате.

"Несколько лет назад, еще задолго до того, как нынешняя коронавирусная инфекция распространилась, по инициативе российской стороны в ходе встречи министров обороны стран АСЕАН и стран - партнеров организации был создан механизм взаимодействия военных медиков, - сказал он. - И сегодня мы условились с нашими коллегами о том, чтобы активизировать работу этого механизма военных медиков под эгидой совещания министров обороны".

Лавров отметил, что по инициативе Роспотребнадзора все партнеры из АСЕАН согласились сформировать специальную структуру, которая будет заниматься предотвращением и борьбой с инфекционными заболеваниями. "В качестве конкретного проекта в рамках такого сотрудничества начаты трехгодичные курсы подготовки специалистов медиков в области борьбы с инфекционными заболеваниями. Первые такие курсы состоялись во Владивостоке в декабре", - пояснил министр.

По его словам, в контексте борьбы с пандемией коронавируса получило активное развитие добровольческое движение, которое оказывает помощь уязвимым слоям населения. "Мы подумали, что надо помочь добровольцам России и стран АСЕАН установить связи и контакты, чтобы ребята могли общаться и обмениваться опытом", - указал Лавров.

"Может быть, из этого вырастет очередное движение в рамках народной дипломатии, поэтому мы договорились продолжать поддерживать контакты по данной проблематике между соответствующими службами", - добавил министр.

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