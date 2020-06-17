Россия отмечает стремление ряда стран политизировать проблему трансграничных угроз

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия наблюдает стремление некоторых государств политизировать проблему трансграничных угроз и вызовов вместо того, чтобы решить ее объединенными усилиями. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Россия - АСЕАН в формате видеоконференции.

Лавров сообщил, что участники мероприятия "договорились ускорить подготовку комплексного стратегического документа по развитию диалога России и АСЕАН на ближайшие пять лет", а также ускорить обновление рабочих планов сотрудничества РФ и ассоциации в сферах противодействия терроризму и продвижения образования.

"Есть интересные предложения о запуске новых направлений сотрудничества, в том числе в области финансов. Особое внимание решено и далее уделять взаимодействию в обеспечение безопасности информационно-коммуникационных технологий. Трансграничные по своему характеру вызовы и угрозы требуют, конечно же, коллективных ответов, коллективных мер, выработки согласованных многосторонних подходов. Здесь, однако, и об этом сегодня в нашей дискуссии упоминалось, зачастую мы наблюдаем со стороны некоторых государств противоположный настрой на то, чтобы вместо объединения усилий политизировать проблему и действовать по принципу каждый сам за себя", - сказал глава МИД РФ.

"Нами выражена озабоченность попытками ряда стран воспользоваться ситуацией вокруг коронавирусной инфекции для решения узкокорыстных геополитических задач, а то и для сведения счетов с неугодными правительствами", - добавил министр.

По его словам, на заседании все страны "единодушно констатировали свою солидарность в отношении координирующей роли Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения в противодействии пандемии и единодушно поддержали подходы, которые были изложены генеральным секретарем ООН, о недопустимости односторонних действий, которые будут ограничивать поставки медикаментов, оборудования и продовольствия в какие-либо страны".