Песков: обвинения в адрес России в подготовке покушения на журналиста Габунию абсурдны

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России по делу о подготовке покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию.

В беседе с журналистами в среду представитель Кремля не стал комментировать реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова, который в своем канале в Telegram назвал выдумкой утверждения грузинских СМИ и официальных лиц о своей причастности к подготовке покушения на Габунию.

"Я скажу одно: если вы помните, что с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не официальных российских властей в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае абсурдны и не соответствуют действительности", - сказал Песков.

Ранее гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия на специальном брифинге заявил, что на журналиста этого же ТВ Георгия Габунию якобы готовилось покушение по заданию Кадырова. По его словам, в рамках этого дела Служба госбезопасности Грузии в субботу арестовала гражданина России, уроженца Ингушетии Васамбека Бокова.

Габуния стал известен широкой общественности после того, как в июле 2019 года будучи сотрудником телеканала "Рустави 2" в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.