Как ЮФО готовится к голосованию по Конституции РФ

ТАСС, 17 июня. Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах Южного федерального округа будут организованы в спортивных залах, на придомовых территориях, а также в больницах и на кораблях Черноморского флота с соблюдением всех необходимых мер в условиях пандемии коронавируса, рассказали ТАСС представители избиркомов.

Волонтеры и наблюдатели

В регионах Юга России стартует проект "Волонтеры Конституции", участники которого разъяснят жителям регионов смысл поправок, которые вынесены на общероссийское голосование. Так, в Ростовской области успешно прошли отбор и приступили к работе порядка 1,4 тыс. добровольцев. Планируется, что в день голосования, 1 июля, добровольцев также задействуют на участках для дополнительного информирования жителей области и помощи маломобильным гражданам.

Стартовал проект и в Адыгее, в рамках которого в республике организованы специальные информационные точки. "В связи с мерами профилактики распространения коронавируса информационные стенды будут размещены в безопасных местах с соблюдением всех необходимых мер. Волонтеры, закрепленные за информационной точкой, будут информировать население об изменениях в конституцию и смогут ответить на вопросы граждан", - прокомментировали в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

В Калмыкии, где много небольших населенных пунктов, разбросанных по степи животноводческих ферм, населению уже разъяснили правила голосования, сообщил ТАСС председатель ЦИК республики Александр Дикалов.

Подготовка волонтеров в условиях пандемии ведется в онлайн-формате. "Мы дистанционно готовим около 1500 волонтеров для всех муниципальных образований Краснодарского края. Уже выполнена основная часть работы, связанная с изучением материала. Теперь же обучение перешло в другую плоскость - взаимоотношений с людьми. Волонтерам разъясняются тонкости общения с различными категориями граждан и даются советы по недопущению конфликтных ситуаций", - рассказала ректор Сочинского государственного университета Галина Романова, добавив, что всего в Краснодарском крае создано 52 информационных центра для работы волонтеров.

Уделяется внимание и набору необходимого количества наблюдателей, подготовка которых также ведется в основном онлайн. В Волгоградской области в Общественную палату региона поступило более 6 тыс. заявок от кандидатов в общественные наблюдатели. "Это позволяет нам обеспечить присутствие как минимум четырех независимых наблюдателей на каждом участке для голосования в Волгоградской области", - сказала журналистам председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе. По ее словам, накануне по видео-конференц-связи прошел первый установочный семинар для кандидатов в общественные наблюдатели.

Организация участков

В ЮФО началась активная подготовка участков для голосования. По данным избиркома Севастополя, в регионе будет 180 стационарных избирательных участков, еще три будут организованы в городской больнице № 1, военном госпитале и инфекционной больнице, в которой проходят лечение заразившиеся коронавирусом, один планируется создать на корабле Черноморского флота, который на момент голосования будет находиться в походе. Всего в городе более 317 тыс. избирателей, и около 40%, по оценкам горизбиркома, живут не там, где прописаны, значит, скорее всего, воспользуются правом сменить участок для голосования. Кроме того, на участках Севастополя смогут проголосовать туристы, если заранее подадут соответствующую заявку на самом участке, сайте госуслуг или в приложении "Мобильный избиратель".

В Адыгее будут открыты 264 участка для голосования при максимальных мерах предосторожности, сообщил журналистам председатель ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов. По его словам, все эти помещения не стандартизованы: где-то участок расположен спортзале, где-то в школе, где-то в местной администрации. Максимально допустимое количество людей, одновременно находящихся внутри участка, будет рассчитываться в каждом случае индивидуально с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

Для участников голосования из Астраханской области, которые по каким-либо причинам не могут прийти на участок, могут быть организованы придомовые участки для голосования при условии, что желающих отдать свой голос таким образом наберется несколько. "Комиссия, если будет большое число желающих в каком-то доме, кто хочет проголосовать на своей территории, выедет туда, поставит ящики, урны, бюллетени специально для жильцов", - рассказал ТАСС председатель избиркома Астраханской области Игорь Коровин.

На Кубани в день голосования будет работать более 2,7 тыс. стационарных и 37 временных участков - в больницах, воинских частях, на морских судах. "Все они будут оборудованы системами передачи тревожного сигнала, металлодетекторами, дополнительными источниками энергии. За порядком будут следить свыше 10 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч казаков", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале, поручив обеспечить все избирательные участки необходимыми наборами защитных средств и антисептиков.

В ходе подготовки к голосованию по поправкам особое внимание уделяется мерам предосторожности в условиях пандемии. "Безопасности при проведении общероссийского голосования уделяется большое внимание. По последнему слову науки и техники будут оборудованы участки, необходимая работа уже ведется. Средства надо предоставить нашему избиркому, чтобы все своевременно сделать и не допустить даже возможности возникновения проблем при голосовании", - сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В Крыму к работе по обеспечению участков дезинфицирующими средствами подключился местный производитель "Крымская роза", который меньше чем за неделю изготовил более 30 тыс. литров антисептика на основе эфирного масла лаванды. "В конце марта компания "Крымская роза" заявила о себе как надежный поставщик антибактериальных средств. Поэтому в процессе организации такого важного для всей страны события как голосование по поправкам в конституцию власти обратились к нам для выполнения ответственного заказа", - приводит пресс-служба комбината слова директора Ивана Гладуна.

Избирательная комиссия Ростовской области передала территориальным избирательным комиссиям порядка 14 млн единиц средств защиты, включая маски, перчатки, одноразовые халаты, защитные лицевые экраны, антисептики, антибактериальные коврики, а также бесконтактные термометры для обеспечения безопасности членов комиссий и голосующих.

В Адыгее, чтобы избежать столпотворения людей, пришедшие на участок граждане будут голосовать поочередно. Маршрут движения на участках продуман так, чтобы исключить одновременное нахождение в помещении для голосования большого количества людей. В самих помещениях будет обеспечиваться социальное дистанцирование. "Члены участковых комиссий будут следить за соблюдением требований социального дистанцирования и помогут посетителям следовать рекомендациям санитарной безопасности. Периодически будет проводится влажная уборка помещений, обработка кабинок для голосования, мебели. Прорабатывается схема того, как организовать уборку и дезинфекцию помещений без того, чтобы их покидали члены участковых избирательных комиссий. Это важно для обеспечения сохранности бюллетеней, другой документации, персональных данных граждан, которые хранятся на избирательных участках", - сказал председатель регионального ЦИК Нурбий Самогов.

В Севастополе у всех входящих на участки будут измерять температуру. "При входе будет проверяться температура у каждого входящего с помощью дистанционных градусников. Будет проводиться дезинфекция рук при входе и выходе, дезинфекция помещений, рабочий поверхностей, столов, кабин для голосования с определенной регулярностью. Каждый член комиссии и каждый пришедший голосовать получит перчатки и маски, будет предоставлена индивидуальная ручка, в том числе и для голосующих вне помещения", - сообщил журналистам председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

О голосовании

Первого июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.