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Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия

По мнению спикера Госдумы, действующий российский лидер создал фундамент, на который будет опираться следующий президент
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.

"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин, - сказал он в интервью изданию "Газета.ру". - Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом".

По его мнению, действующий российский лидер создал фундамент, на который будет опираться последующий президент. "Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал", - уверен думский спикер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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