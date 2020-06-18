Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.

"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин, - сказал он в интервью изданию "Газета.ру". - Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом".

По его мнению, действующий российский лидер создал фундамент, на который будет опираться последующий президент. "Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал", - уверен думский спикер.