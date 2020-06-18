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Дума седьмого созыва смогла сэкономить более 2 млрд рублей

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, годовой бюджет нижней палаты парламента составляет от 10 до 11 млрд рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдуме седьмого созыва удалось сэкономить более 2 млрд рублей из своего бюджета, в том числе за счет ликвидации "зарубежного парламентского туризма", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью, опубликованном на сайте "Газеты.ру" в четверг.

"Мы убрали зарубежный парламентский "туризм", и многие другие решения приняли. Это позволило нам за прошедшие почти четыре года полномочий Государственной думы седьмого созыва сэкономить порядка 2 млрд 360 млн рублей", - отметил Володин.

По его словам, годовой бюджет нижней палаты парламента составляет от 10 до 11 млрд рублей. "Что же касается текущего года, мы не остались в стороне, уменьшили бюджет на 700 млн рублей", - подчеркнул Володин.

При этом он уточнил, что депутаты уже урезали свои зарплаты, "когда был предыдущий кризис". "Зарплата депутата, несмотря на то что она приравнивается к зарплате министра, уже давно не соответствует уровню зарплаты министра. Поэтому, когда речь идет о зарплатах депутата, опять хотелось бы сделать уточнение: депутат, который исполняет свои полномочия, эту зарплату не видит, он тратит ее, чтобы помочь избирателям", - отметил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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