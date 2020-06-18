"Единая Россия" выдвинула Кондратьева кандидатом на выборы губернатора Краснодарского края

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" в Краснодарском крае поддержало кандидатуру действующего губернатора Вениамина Кондратьева на предстоящих в 2020 году выборах главы региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

В начале июня депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.

"Единая Россия" выдвинула Вениамина Кондратьева в качестве кандидата на пост губернатора Краснодарского края. Такое решение принято на конференции Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального отделения уточнили, что делегаты выдвинули кандидата от партии на альтернативной основе: президиум Генсовета "Единой России" предложил кандидатуру Вениамина Кондратьева, а члены регионального политсовета - ректора Кубанского медицинского университета Сергея Алексеенко и депутата заксобрания Андрея Куемжиева. В ходе конференции все кандидаты представили свои предвыборные программы. После чего тайным голосованием делегатов конференции в качестве кандидата на выборах главы региона был выбран Кондратьев.

В апреле 2015 года Вениамин Кондратьев приступил к исполнению обязанностей губернатора Краснодарского края после того, как прежний глава края Александр Ткачев стал министром сельского хозяйства РФ. В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе Кондратьев набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.

В администрации Краснодарского края Кондратьев занимал различные должности с 1994 года, с 2003 по 2014 годы был заместителем главы региона. Затем работал в Управлении делами президента РФ, в марте 2015 года был назначен заместителем управляющего делами президента России. Кондратьеву 49 лет. Имеет высшее юридическое образование, кандидат юридических наук.