Лавров: мировое сообщество сможет преодолеть вызванный пандемией кризис только сообща

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Международное сообщество будет способно преодолеть вызванный пандемией коронавируса кризис исключительно благодаря объединению усилий. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам видеоконференции высокого уровня, проводимой в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Текст размещен в четверг на сайте МИД РФ.

"Возникшая ситуация требует от всех нас объединения усилий. Важно видеть в нынешних трудностях и новые возможности - осознание недопустимости дискриминационных подходов во внешней торговле, отказ от валютной монополии в международной торговле и финансах, ускоренную цифровизацию всех сторон жизни, - отметил Лавров. - Одним из действенных, проверенных временем средств преодоления экономических кризисов является углубленное межрегиональное сотрудничество, стимулирование интеграционных процессов. Только сообща, гармонизируя интересы и синхронизируя действия, мы сможем выйти из нынешнего непростого положения окрепшими и уверенными в себе".

Как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, Москва поддерживает шаги, предпринимаемые Пекином в рамках проекта "Один пояс, один путь", и считает их своевременными. Россия настроена на создание Большого евразийского партнерства, которое уже формируется путем создания региональных организаций и подписания торгово-экономических соглашений между государствами. Как отмечается в обращении, российская сторона считает, что Большое евразийское партнерство должно представлять собой "интеграцию интеграций" - единое экономическое пространство, к которому может присоединиться любое заинтересованное государство.

"В этом контексте мы придаем приоритетное значение сопряжению строительства "Пояса и пути" с планами развития Евразийского экономического союза - одного из наиболее продвинутых региональных интеграционных объединений. В октябре 2019 года вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, и сейчас Евразийская экономическая комиссия - исполнительный орган Союза - и китайское правительство формируют совместные рабочие органы, - резюмировал министр. - В рамках этих механизмов предстоит начать работу над конкретными отраслевыми проектами. Рассчитываем, что уже в скором времени сможем увидеть зримые плоды этих усилий".