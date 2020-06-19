Лавров встретится в Минске с Лукашенко и подпишет соглашение о признании виз

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров отправляется из Белграда в Минск с однодневным визитом. У министра запланированы переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Как ожидается, Лаврова традиционно примет президент республики Александр Лукашенко. В центре внимания встреч - подготовка визита белорусского лидера в Москву на парад Победы 24 июня, двусторонние вопросы, борьба с пандемией, а также тематика контроля над вооружениями и отношения с ЕС и НАТО.

Проведем парад

Президент Белоруссии подтвердил на днях, что его страна будет представлена на московских торжествах. "Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела - надо проводить, - сказал он. - Поедем, проведем парад". Как стало известно, помимо Лукашенко, республику будут представлять военнослужащие сводной роты почетного караула, также планируется участие министра обороны Виктора Хренина.

Разные подходы двух стран к ограничительным мерам во время пандемии, по оценкам российского МИД, не должны сказаться на стратегическом характере отношений. "Да, у нас есть непростые сюжеты, но это не показатель того, что мы расходимся в разные стороны. Разногласия есть у всех, даже у близких родственников, как всем хорошо известно, именно так мы относимся к нашим белорусским друзьям", - заявил заместитель главы российского дипведомства Андрей Руденко.

По его словам, пандемия коронавируса явилась своеобразной лакмусовой бумажкой, проверкой на прочность для отношений многих стран. "И приятно констатировать, что эту проверку отношения Москвы и Минска выдержали", - сказал он.

Не исключено, что на переговорах в Минске будет затронут вопрос о возможных сроках открытия границ между двумя странами. Сейчас в связи с эпидемической ситуацией перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения граждан домой. "Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим границу опять в свободном, открытом режиме", - добавил в этой связи Руденко.

Кроме того, стороны обсудят вопросы, связанные с диалогом в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, текущим положением дел Союзного государства.

О документах

Руденко отметил, что важным направлением работы на интеграционном треке остается формирование единого миграционного пространства Союзного государства. "Большим шагом станет заключение соглашения о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита российского министра", - сказал дипломат. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию.

На переговорах будет также затронут вопрос отмены роуминга в Союзном государстве. Все процедуры должны быть завершены к 1 октября.

О выборах

В связи с приближением президентских выборов в Белоруссии 9 августа в медийном пространстве появляются различного рода высказывания, в том числе о России, как со стороны Запада, так и внутри самой республики.

"Белоруссия - наш важный, ближайший союзник. Это государство, с которым у нас создано и действует Союзное государство, поэтому, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания. Мы желаем успешного проведения этих выборов нашим белорусским партнерам", - отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не видят ничего, "что бы дискредитировало эти выборы". "Это внутреннее дело Белоруссии, мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным - тоже", - добавил он.

На просьбу прокомментировать слова Лукашенко, упомянувшего деньги неких "российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике, Песков отметил, что, во-первых, Кремлю неизвестно о существовании каких-либо российских олигархов, то есть предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику. "И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

О газе и нефти

В начале июня Минск вновь заострил внимание на газовом вопросе. Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ, а Москва в свою очередь напомнила белорусским коллегам о непогашенной задолженности за прошлые поставки. По данным председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, в настоящее время она превышает $165,5 млн.

Некоторые Telegram-каналы стали распространять сообщения о том, что "Газпром" якобы перекроет поставки природного газа в республику с 1 июля из-за задолженности. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев призвал в этой связи доверять официальной информации, а не выдумкам "интернет-аналитиков". "По сведениям Министерства энергетики России, нет никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне или июле, или вообще когда бы то ни было могут быть ограничены или перекрыты поставки российского газа в Беларусь", - заверил дипломат.

Различного рода спекуляции появляются и на тему закупок Белоруссией нефти у других поставщиков. В концерне "Белнефтехим" сообщили, что первая партия американской нефти прибыла из Клайпеды по железной дороге в Новополоцк и начала поступать на НПЗ "Нафтан". "С начала текущего года Белоруссия закупает нефть из различных источников, это суверенное право этой страны. Поставки были и американские, и азербайджанские, и норвежские, - сказала в этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Россия настроена на конструктивный, открытый и взаимовыгодный диалог, в том числе по этой теме и по другим, с белорусским братьями".

"Этот уровень отношений предполагает разрешение всех вопросов", - подчеркнули в российском дипведомстве.