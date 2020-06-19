"Единая Россия" выдвинула Никитина кандидатом на выборы губернатора Тамбовской области

ТАМБОВ, 19 июня. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" в Тамбовской области поддержало кандидатуру действующего губернатора Александра Никитина на предстоящих в 2020 году выборах главы региона.

Члены регионального политсовета предложили кандидатуры Никитина и ректора Тамбовского государственного технического университета, заместителя председателя Тамбовской городской Думы Михаила Краснянского. Ранее кандидатуру Никитина поддержал президиум Генсовета "Единой России". В ходе конференции кандидаты обозначили ключевые задачи развития региона на ближайшие пять лет. В частности, Никитин отметил, что ими являются "бюджетное наполнение, жесточайшая бюджетная дисциплина", а также развитие промышленности, АПК и социальной сферы.

"В результате подсчета голосов по бюллетеням тайного голосования на должность кандидата на пост губернатора Тамбовской области голоса распределились следующим образом: Краснянский Михаил Николаевич "за" - два голоса, Никитин Александр Валерьевич "за" - 128 голосов. Решено утвердить результаты тайного голосования", - сообщила председатель счетной комиссии Вера Кокина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе партии, на основании протокола конференции в ближайшее время Никитин подаст документы в избирательную комиссию Тамбовской области на регистрацию как кандидат.

На минувшей неделе депутаты Тамбовской областной думы на внеочередном заседании утвердили 13 сентября в качестве даты проведения голосования на выборах губернатора.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Тамбовской области Александра Никитина вновь пойти на выборы главы региона. Никитин родился в 1976 году в Мичуринске. Он был назначен врио главы администрации Тамбовской области в мае 2015, в сентябре того же года одержал победу на выборах.