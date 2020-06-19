Памфилова просит ОП РФ продлить сроки набора наблюдателей на голосование по конституции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратилась к Общественной палате (ОП) РФ с просьбой максимально продлить сроки, предусмотренные для отбора наблюдателей на всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.

"Я просила бы Общественную палату максимально сроки [набора наблюдателей] отодвинуть", - сказала она в пятницу на заседании Центризбиркома, предложив продлить сроки приема соответствующих заявлений вплоть до 30 июня и "упростить процедуру назначения наблюдателей".

По мнению Памфиловой, это позволит "максимально расширить возможности для желающих принять участие в общественном наблюдении".

Согласно закону, наблюдение на всероссийском голосовании по поправкам в конституцию осуществляют федеральная и региональные общественные палаты. По прогнозам, наблюдателями на голосовании могут стать более 500 тыс. человек. В ряде регионов набор наблюдателей уже завершился или завершается в ближайшие дни.