ЦИК представил инфоцентр, который будет работать на голосовании по конституции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу провел презентацию информационного центра, который будет работать во время проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"С 25 по 30 июня информационный центр будет работать с 12:00 до 15:00 мск, 1 июля с 10:00 начнется работа в непрерывном режиме - ориентировочно до 15:00 2 июля", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Информационный центр расположен на четвертом этаже в главном здании ЦИК. Он представляет собой отдельный зал с большими мониторами, расположенный рядом с залом заседаний. Ход общероссийского голосования и предварительные результаты по всем субъектам РФ будут транслироваться в режиме реального времени на экраны в информационном центре.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.