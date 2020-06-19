Путин обсудил с Лукашенко борьбу с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - обсудили по телефону взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом.

"Затронуты некоторые аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями", - сообщила пресс-служба Кремля о содержании разговора лидеров.

Собеседники также обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, Путин и Лукашенко выразили "удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз, подписание которого планируется сегодня в ходе визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова".

В пресс-службе Кремля также уточнили, что в контексте предстоящих 24 июня в Москве торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которых примет участие Александр Лукашенко, в разговоре была акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.