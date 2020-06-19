Путин обсудил с президентом Монголии вопросы борьбы с пандемией

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении по итогам разговора.

В разговоре, который состоялся по инициативе монгольской стороны, Халтмаагийн Баттулга тепло поздравил российского лидера с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что 24 июня в параде на Красной площади примет участие расчет монгольских военнослужащих.

"Дана высокая оценка развитию двусторонних отношений стратегического партнерства, - отметили в Кремле. - Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента России в Монголию в сентябре 2019 года, прежде всего в торгово-экономической сфере".