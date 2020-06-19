Избирком Петербурга получил бюллетени для голосования по поправкам к конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила бюллетени для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию. Более 3,8 млн бюллетеней распределены между 30 территориальными избиркомами, сообщается в пятницу на сайте ГИК.

"Бюллетени для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию в Санкт-Петербурге переданы Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Бюллетени были распределены между 30 территориальными избирательными комиссиями и доставлены им управлением специальной связи по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Территориальные избирательные комиссии № 1-30 обеспечат передачу бюллетеней для общероссийского голосования <…> в участковые избирательные комиссии в срок не позднее 23 июня", - сказано в сообщении горизбиркома.

Бюллетени изготовила Типография № 12 им. М. И. Лоханкова, всего - 3 млн 846 тыс. 221 штук, при этом 695 тыс. из них предназначены для голосования с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней. Их передачу контролировали специально назначенные представители горизбиркома. Они также засвидетельствовали уничтожение печатных форм, использованных для изготовления бюллетеней, и бракованных экземпляров.

В горизбиркоме также напомнили, что 21 июня в 14:00 мск завершится прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения, после этого подать заявление будет невозможно. Заявления принимают пункты в участковых избирательных комиссиях, также их можно подать в МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на портале госуслуг.

Меры безопасности при голосовании

В Петербурге будут открыты 1 899 постоянных участковых избирательных комиссий и 48 временных избирательных комиссий, в том числе 42 участка в медицинских учреждениях, два участка в СИЗО, три - в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, и один участок - в Центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства. Голосование пройдет в соответствии с утвержденными рекомендациями Роспотребнадзора и ЦИК по профилактике рисков распространения коронавирусной инфекции.

Так, сотрудников участковых комиссий и избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты, на входе у всех будут измерять температуру. Также планируется оборудовать специальные места для голосования граждан с повышенной температурой и подозрением на ухудшение самочувствия. Кроме того, с 25 июня по 1 июля в городе будут дежурить спецбригады скорой помощи на случай, если кому-то понадобится госпитализация. Во избежание массового скопления людей на избирательных участках жителей информируют о разграничении потоков, а также о возможности проголосовать на дому, на предприятиях и в организациях.

Об общероссийском голосовании

Первого июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позднее президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.