Около 90 тыс. человек приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около 90 тыс. жителей Москвы и Нижегородской области приняли участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования, которая будет использована при голосовании по поправке к Конституции РФ. В настоящий момент тестирование завершено, сообщил журналистам в пятницу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Голосование завершено. Явка составила 11%, проголосовало менее 90 тыс. граждан на тестовом голосовании. Сейчас мы произведем сборку ключа для расшифровки, который мы разделяли на пять частей, которые все это время хранились у пяти разных людей", - сказал Костырко.

По его словам, тестирование прошло без сбоев. "Сбоев во время [тестового] голосования не было, система отработала штатно", - сказал Костырко.

Как добавил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, из Нижегородской области проголосовали более 10 тыс. человек, более 75 тыс. участников тестового голосования - жители Москвы. "Мы специально не запускали рекламу тестового голосования - ни баннеров, ни транспарантов, ни роликов", - сказал Венедиктов.

Как сообщил ТАСС в пятницу руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, более половины участников тестирования выбрали развитие в своих регионах зеленых территорий или общественных пространств, а не парковок или придомовых территорий. "В Нижегородской области проголосовали 10 797 человек: 50,2% выбрали общественные пространства, 49,2% - придомовые территории. В Москве приняли участие 77 165 человек: 54% - за озеленение, 46% - за парковки во дворах", - сказал он.

Об электронном голосовании

Тестирование онлайн-системы для голосования по поправкам к конституции проходило на платформе 2020og.ru с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня.

Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59. Электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".