Песков назвал угрозой для РФ готовность Польши разместить военные объекты других стран

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Готовность Польши предоставить территорию для размещения военной инфраструктуры других стран и блоков представляет угрозу для РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра", фрагмент которого был показан на Первом канале в пятницу.

"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс - это представляет угрозу для нас", - сказал он.

Песков напомнил, что РФ всегда последовательно заявляла о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. "Нам это неприятно, и главное, что это принуждает нас принимать меры необходимые для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны", - добавил пресс-секретарь.