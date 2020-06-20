Нарышкин выразил сожаление в связи с осквернением памятника Черчиллю в Лондоне

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Осквернение памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (1874-1965) в Лондоне вызывает сожаление. Об этом в показанном в пятницу в эфире Би-би-си интервью заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Черчилль был по-настоящему великим человеком, великим политическим лидером. Как жаль, что такое произошло со статуей. Как можно так относиться к собственной истории?" - сказал Нарышкин в интервью.

8 июня во время уличных протестов в британской столице вандалы исписали лондонский кенотаф - символический памятник павшим солдатам, а также памятник Черчиллю. К фамилии политика добавили приписку "...был расистом". Перед следующей демонстрацией оба памятника были закрыты щитами.

Повышенное внимание к историческим фигурам с реальными или мнимыми темными пятнами в биографии приковано сейчас в Великобритании в связи с активностью движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Его сторонники, выступающие против полицейского произвола и расовой дискриминации, требуют демонтировать почти 80 памятников известным британцам, которые "были замечены в прославлении расизма и рабства".