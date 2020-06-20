Глава камчатского отделения ЛДПР подал документы для участия в выборах губернатора

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июня. /ТАСС/. Руководитель камчатского регионального отделения политической партии ЛДПР Валерий Калашников подал документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора региона, сообщили ТАСС в избиркоме Камчатского края.

"Валерий Калашников зарегистрировался в качестве кандидата. По состоянию на 20 июня в списке кандидатов на пост губернатора семь фамилий. Прием документов продлится до 4 июля", - сообщили в краевом избиркоме.

В региональном отделении фракции ЛДПР сообщили ТАСС, что в 2015 году Калашников уже баллотировался на пост главы региона. Тогда его кандидатуру поддержали более 8% избирателей.

Первым пакет документов в избирательную комиссию подал врио губернатора края Владимир Солодов. Он намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец, но его кандидатуру поддержит "Единая Россия".

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы главы Камчатки пройдут 13 сентября.