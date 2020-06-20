Справороссы выдвинули кандидатом в губернаторы Тамбовской области депутата Плотникова

ТАСС, 20 июня. Тамбовское региональное отделение партии "Справедливая Россия" (СР) выдвинуло кандидатом в губернаторы депутата, председателя Совета регионального отделения партии СР Павла Плотникова. Об этом сообщило в субботу на своем официальном сайте региональное отделение "Справедливой России".

"Сегодня по итогам рассмотрения кандидатуры на должность главы администрации Тамбовской области от партии "Справедливая Россия" делегаты конференции единогласно проголосовали за выдвижение кандидатом Павла Плотникова, председателя Совета регионального отделения партии СР", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ранее президиум Центрального совета партии "СР" согласовал кандидатуру Плотникова для выдвижения на эту должность.

Накануне делегаты конференции регионального отделения "Единой России" по результатам тайного голосования окончательно утвердили выдвижение действующего губернатора Тамбовской области Александра Никитина на выборы главы региона. В тот же день он подал документы в избирком.

Павел Плотников - коренной тамбовчанин, по образованию математик и юрист. Неоднократно избирался депутатом Тамбовской городской думы. В сентябре 2016 года избран депутатом Тамбовской областной думы шестого созыва. С декабря 2016 года - заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной думы.