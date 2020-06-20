ЛДПР на выборах губернатора Пермского края представит Олег Постников

ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии ЛДПР утвердило кандидата на выборы губернатора Пермского края, которые пройдут 13 сентября, - на внеочередной отчетно-выборной конференции делегаты поддержали руководителя партийной фракции в краевом Законодательном собрании Олега Постникова. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе реготделения.

6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил экс-начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России Дмитрия Махонина врио главы Пермского края, на посту руководителя края он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе с поста губернатора края на должность министра экономического развития России. Пост врио Махонин будет занимать до вступления в должность нового избранного руководителя Пермского края. Избирательная кампания по выборам губернатора стартовала 16 июня, процесс выдвижения продлится до 5 июля.

"Кандидатом в губернаторы Пермского края [выбран] Олег Постников. Его единогласно поддержали 33 делегата", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте реготделения ЛДПР, также делегаты выбрали кандидатов на довыборы в краевой парламент по округам №13 и №17, которые тоже пройдут 13 сентября. "Интересы ЛДПР на выборах по округу №13 будет представлять помощник вице-спикера заксобрания Алексея Золотарёва Дмитрий Стахов, по округу №17 - юрист регионального отделения Алексей Баландин", - отмечается в сообщении. По информации на сайте, из 33 делегатов Стахова поддержали 32 делегата, а Баландина - 31.

Ранее желание участвовать в выборах 13 сентября изъявили врио главы региона Дмитрий Махонин в качестве самовыдвиженца, бывший директор предприятия по производству товаров бытовой химии "Хенкель-Пемос" и заместитель председателя реготделения "Патриотов России" Евгений Козлов, а также гендиректор компании-застройщика "Сатурн-Р" Александр Репин, он представит интересы "Справедливой России". Как сообщали ТАСС в избиркоме края, все они уже подали соответсвующие документы в комиссию.

Прием документов на следующий этап - регистрацию кандидатов - пройдет до 29 июля, они должны заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных округов, а самовыдвиженцы еще должны собрать подписи избирателей - 1% от общего числа, это примерно 20 тыс. жителей региона.